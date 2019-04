Leo Verheul overtreedt de ongeschreven wet met boek Weekendbenen

'Literaire masturbatie' noemt hij het. "Ik voer mezelf op als spreker op de School voor Journalistiek in Utrecht." Dat draagt bij aan de humor, vindt hij. Het is slechts een klein onderdeel in zijn nieuwe boek, dat verder gaat over de 'gruwelijk mooie' benen van hoofdpersoon Antoinette.

"Daar komt de titel vandaan", legt Verheul uit. "Er zijn vier verhaallijnen. Die van Antoinette, haar broer die extreem verlegen is, die van een duistere Spanjaard en die van een Dominicaans meisje." Die verhalen komen aan het eind van het boek samen in een 'schitterende ontknoping', al zegt 'ie het zelf.

Die ontknoping stond vier jaar geleden al op papier, samen met het begin van het boek. "Effectief heb ik er een jaar aan gewerkt, hoor", vertelt Verheul. Dat einde was wel belangrijk voor hem. "Soms blijf je onbevredigd achter na een thriller. Dan was het einde te open of te vaag. Ik heb echt geprobeerd een ontknoping te maken: in de laatste paar hoofdstukken vallen alle puzzelstukjes op z'n plaats."

Vrijdagavond vond de boekpresentatie van 'Weekendbenen' plaats.