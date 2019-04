Tienduizenden tulpen te plukken op Goeree-Overflakkee

Tulpen in alle kleuren in de pluktuin in Oude-Tonge. En nee, ze zijn niet alleen van een afstandje bewonderen: je mag er gewoon tussendoor lopen. En ze zelfs plukken!

"Hier wel", vertelt eigenaar Jasper Dogterom, doelend op het feit dat plukken in de meeste bloementuinen natuurlijk niet de bedoeling is. Hij gokt dat er zo'n 40.000 tulpen in de tuin staan. Een gigantische tuin is het echter niet. "Hij is vijftig meter lang en vijf meter breed."

Daar mag je dan gewoon tussendoor lopen, terwijl je ondertussen een paar bloemen plukt. Dat is namelijk het idee achter de tuin. Lekker tussen de bloemen staan, en met de opbrengst van de geplukte tulpen wordt het goede doel gesteund. "We rekenen een klein bedrag voor tien tulpen", vertelt Dogterom. "De opbrengst gaat naar de slachtoffers van de orkaan in Mozambique."

Sinds donderdag is de tuin open, een bescheiden succes mag het al wel worden genoemd. "Er is best wat animo voor. Het is vooral leuk om te zien hoe blij mensen zijn met een bosje zelf geplukte tulpen", legt Dogterom uit.

Dit is niet de eerste keer dat het bedrijf open wordt gesteld voor plukkers. "Een paar jaar geleden hadden we ook een pluktuin, dat was zo'n succes dat we het vaker wilden doen."

Bang dat de tulpen over een paar dagen allemaal op zullen zijn, is hij niet. "Met zo'n vaart zal het niet lopen. Ik denk dat we nog wel drie weken open kunnen blijven."