Moniz na Ajax-Excelsior: 'Hoofden snel repareren en dan weer verder'

Ricardo Moniz debuteerde zaterdag als trainer van Excelsior met een flinke nederlaag bij Ajax (6-2). De Rotterdamse coach zag ondanks het ruime verlies lichtpunten bij zijn ploeg. "Je maakt twee fantastische goals tegen Ajax en hebt drie goede kansen gecreëerd", is zijn reactie na afloop.

Al beseft Moniz wel dat Excelsior in de hoek zit waar de klappen vallen: "Mijn taak is om nu de hoofden snel te repareren. Op basis daarvan kun je snel weer verder."

Moniz verwijst ook naar het VAR-moment na de rust, waaruit Ajax een penalty kreeg na het contact tussen Ryan Koolwijk en Matthijs de Ligt. "Dan vrees je het ergste. Gelukkig houden we de schade beperkt en kwamen we terug tot 6-2. Ajax was werkelijk oppermachtig, zo kort na Juventus."

Luister hierboven naar het volledige interview van verslaggever Sander Verrips met Ricardo Moniz na Ajax-Excelsior (6-2).