Feyenoord met een man minder toch langs Heracles

Steven Berghuis was met twee treffers de man van de wedstrijd bij Feyenoord tegen Heracles (Bron: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven)

Feyenoord is zaterdagavond uitgelopen op directe concurrent AZ. De Rotterdammers versloegen met tien spelers Heracles Almelo met 2-1. Nicolai Jørgensen dupeerde Feyenoord met een domme rode kaart vanwege natrappen, maar de zege werd met een man minder toch nog behaald.

De Rotterdammers kregen in de eerste helft te maken met een defensief Heracles Almelo. Toch kreeg Feyenoord goede kansen, onder meer via Eric Botteghin. Hij kon tweemaal niet scoren. Uiteindelijk ging Feyenoord met een voorsprong de rust in. Steven Berghuis zette na 33 minuten spelen de 1-0 op het scorebord.

Domme rode kaart voor Jørgensen

Na de thee kwam Feyenoord tegenover een ander Heracles te staan. Sterker nog, de gasten uit Almelo kwamen op gelijke hoogte. Jesper Drost was het eindstation (1-1). Vervolgens verstijfde het spel van Feyenoord en leverden de mannen van trainer Giovanni van Bronckhorst een lange periode matig voetbal. Tot overmaat van ramp kreeg Nicolai Jørgensen halverwege de tweede helft vanwege natrappen een terechte rode kaart.

Maar Feyenoord toonde karakter en kreeg met een man minder nog kansen. Na iets meer dan tachtig minuten voetballen kregen de Rotterdammers een penalty, omdat Botteghin in het zestienmetergebied werd vastgehouden. Berghuis zette de penalty feilloos om (2-1).

Na deze overwinning is Feyenoord steviger op de derde plek komen te staan, omdat AZ met 3-2 verloor tegen ADO Den Haag. De Rotterdammers hebben een gat van vier punten met de Alkmaarders met nog vier duels te gaan.

Feyenoord-Heracles Almelo 2-1 (1-0)

33' 1-0 Steven Berghuis

47' 1-1 Jesper Drost

82' 2-1 Steven Berghuis (penalty)

Rood: 65' Nicolai Jørgensen

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Martina (57' Nieuwkoop), Botteghin, Van Beek, Malacia; Clasie (75' Van Persie), Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jørgensen, Larsson