Gewonde brand Hilledijk is overleden

De zwaargewonde bewoner van de portiekwoning aan de Hilledijk in Rotterdam-Feijenoord is overleden. Dat meldt de politie.

De 27-jarige man raakte zwaargewond toen hij bij een uitslaande brand in zijn huis uit het raam sprong. Het vuur was verspreid over drie verdiepingen.

Het slachtoffer raakte zwaargewond na de sprong van drie verdiepingen en werd na reanimatie naar het ziekenhuis gebracht, daar is hij aan zijn verwondingen overleden.

Het vuur is even voor 14:00 uur ontstaan door een nog onbekende reden. Op de begane grond zit een kapsalon gevestigd, de brand heeft daarboven gewoed.

Een omstander is nagekeken door ambulancepersoneel. De persoon zou de woning hebben geprobeerd binnen te gaan en ademde daarbij rook in.