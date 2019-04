Acht aanhoudingen in Rotterdam om nepvuurwapens

Aan de Olympiaweg in Rotterdam zijn zaterdagavond acht mensen aangehouden. Dit had te maken met wapen- en vuurwerkbezit.

De politie kreeg melding van bezorgde burgers, over een groep van ongeveer twintig mannen die met bivakmutsen en wapens rond zouden lopen in de straat. Een groot aantal agenten ging eropaf en hield acht mannen aan.

Van de twintig mannen had er één geen ID bij, hadden twee anderen vuurwerk bij zich, had een ander een mes, zaten drie personen in een auto waar een Kalasjnikov werd gevonden en had een laatste een imitatievuurwapen in zijn schoudertas. Ook de Kalasjnikov bleek nep te zijn, maar was bijna niet van echt te onderscheiden.

De mannen zouden mogelijk bezig zijn geweest met het opnemen van een videoclip. Maar videoclip of niet, de politie vindt het geen geldige reden om zo over straat te gaan. Naast het wapen- en vuurwerkbezit, zitten de mannen dan ook vast voor ondoordacht gedrag.