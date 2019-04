Zaalsporten: Binnenland moet aan de bak in halve finales

4Consult/Binnenland is zaterdagavond in de derde wedstrijd van de halve finale van de play-offs onderuit gegaan. In Barendrecht verloren de basketbaldames met 76-68 van Solar-Systemen Grasshoppers uit Katwijk. Daarmee staat de ploeg van coach Joos van Rangelrooij met 2-1 achter in een best-of-five-reeks.

Binnenland moet aanstaande woensdag van Grasshoppers winnen om kans te houden op de Nederlandse landstitel. Dan is een overwinning noodzakelijk, anders is de titelrace voor de Barendrechtse basketbalvrouwen voorbij.

In de dutch basketball league kwam Feyenoord Basketball in actie. De Rotterdammers, die als enige regioploeg over zijn gebleven na het faillissement van Dutch Windmills , gingen in Noord-Holland met 80-69 onderuit tegen Den Helder Suns. De roodhemden zijn achtste met veertien punten uit 31 duels.

Volleybal

Het damesteam van Sliedrecht Sport weet de tegenstander in de finale van het landskampioenschap. De vrouwen van coach Vera Koenen gaan spelen tegen VC Sneek, dat zondag nog in actie komt tegen Regio Zwolle. Zelf won Sliedrecht Sport met 3-2 ((23-25, 25-22, 22-25, 25-15 en 15-10) in sets van Fast Flamingo's uit Sint Anthonis.

De mannen van Sliedrecht Sport verloren in De Basis met 3-0 van Zaanstad (22-25, 14-25 en 19-25). Het team van coach Paul van der Ven is uiteindelijk als vierde geëindigd in de kampioenspoule met elf punten uit tien duels. Sliedrecht Sport kwam als promovendus dit seizoen in de eredivisie terecht.

Waterpolo

ZPB HΛProductions heeft het waterkansje op deelname aan de play-offs om de landstitel niet gepakt. De Barendrechtse waterpolomannen speelden wel knap met 11-11 gelijk tegen nummer twee AZC Moscow uit Alphen aan den Rijn. Daarmee is ZPB tiende geworden in de eredivisie heren met 22 punten. Nu moeten de Barendrechters de play-outs in om niet te degraderen.

SVH was als hekkensluiter al zeker van een plek in de play-outs. De Rotterdammers verloren het laatste duel in de reguliere competitie met 17-7 bij ZVL uit Leiden.

Zaalvoetbal

Feyenoord Futsal, nummer negen in de eredivisie, heeft het seizoen afgesloten met een knappe zege bij nummer drie Futsal Apeldoorn. De Rotterdamse zaalvoetballers wonnen in Gelderland met 2-1. Na 22 duels is Feyenoord Futsal als negende geëindigd met 24 punten.