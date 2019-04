Nieuwe wespensoort ontdekt op Rotterdams dak

Er is een nieuwe wespensoort ontdekt in Rotterdam. Het gaat om een schildwesp die nog geen Nederlandse naam heeft. Het beestje is gevonden in de daktuin van Erasmus MC.

Studenten van de Wageningen Universiteit deden er onderzoek naar insecten, meldt radioprogramma Vroege Vogels . Het onderzoek is een initiatief van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam dat wil weten of groene daken ook echt bijdragen aan de biodiversiteit.

Hier en op verschillende groendaken en daktuinen in Nederland zijn insectenvallen geplaatst en zo werd deze wesp ontdekt. Een leuk toeval dat juist déze ontdekking zo dichtbij bij het Natuurhistorisch museum is gedaan. Maar volgens studente Eva Drukker - die stageloopt bij Bureau Stadsnatuur - is de daktuin op het EMC geen typische daktuin, maar juist bijzonder omdat er flinke bomen staan.

Nieuwsgierigen kunnen de wesp bewonderen in de collectie van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.

Geen geel-zwarte prikkert

De wesp (Idiasta dichrocera) lijkt verdacht veel op een mier. Het is een klein beestje van nog geen halve centimeter. Hij komt vooral voor in andere Europese landen als Zweden en Rusland en in Aziatische gebieden. Hoe deze schildwesp in Rotterdam terecht is gekomen, is een raadsel.