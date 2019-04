Rotterdamse Amira Tahri (9) opnieuw wereldkampioen kickboksen

Amira Tahri neemt in Parijs haar wereldtitel in ontvangst

De 9-jarige Amira Tahri uit Rotterdam is zaterdagavond voor de derde keer op rij wereldkampioen kickboksen geworden. In de eindstrijd versloeg ze de Franse kampioene Eline l’Herbier.

De Rotterdamse die meevecht in de gewichtsklasse tot 27 kilogram begon niet heel sterk aan de finale in de ring, maar herpakte zich en won op punten."Amira is heel blij en trots net als haar team dat was", laat manager Vahid Abdi weten aan RTV Rijnmond.

Tahri's ster is rijzende: zo werd ze afgelopen februari ook al voor de vierde keer Europees Kampioen. Ook internationaal gooit ze hoge ogen, het afgelopen weekend werd ze twee dagen gevolgd door de Marokkaanse zender 2M en Videoland. En acteur Tyrese Gibson wenste haar in een videoboodschap succes voor de wedstrijd.