Rosse metselbij en honingbij goed vertegenwoordigd in de regio

De Nationale Bijentelling is ook op zondag nog volop aan de gang. Dit weekend worden op zo'n 45 plekken in onze regio bijen geteld.

In Rotterdam is de Rosse metselbij tot nu toe het meest gezien. In Dordrecht en Hoek van Holland is dat de welbekende honingbij. De gehoornde metselbij doet het goed in de Hoeksche Waard.