Volg Sparta - TOP Oss live op Radio Rijnmond

Bij winst op TOP verkleint Sparta de achterstand op koploper Twente tot zeven punten, en vergroot het de voorsprong op nummer drie Go Ahead Eagles weer naar acht punten. Eerder dit seizoen eindigde TOP Oss - Sparta in 0-0.

Sparta - TOP Oss is zondagmiddag uiteraard live te volgen via Radio Rijnmond Sport, met presentator Dennis van Eersel. De commentator op het Kasteel is Sinclair Bischop. Het duel begint om 14.30 uur, de uitzending van Radio Rijnmond Sport trappen we al om 13.00 uur af. De wedstrijd is zondagmiddag ook te volgen via onderstaande liveblog

Opstelling Sparta

Kortsmit; Dabo, Vriends, Abels, Auassar, Drenthe; Harroui, D. Duarte, Rayhi; Veldwijk, Ache.