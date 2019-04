Van der Mark twee keer naar podium in Assen

Wegracer Michael van der Mark heeft het thuispubliek in Assen verwend met twee podiumplaatsen. De Rotterdammer reed op het WK Superbike op het TT Circuit in de eerste race naar de derde plaats en knokte zich in de tweede race naar de tweede plaats op zijn Yamaha.

Er was één coureur die iedereen de baas was. De Spanjaard Alvaro Bautista zegevierde in beide races. De uit de MotoGP overgekomen coureur heeft alle acht races van dit jaar gewonnen.

Het weer in Drenthe was zondag prima, waardoor de zware motoren twee keer de baan op konden. Op zaterdag bleven de coureurs noodgedwongen aan de kant wegens sneeuw en hagel. Van der Mark moest het in beide races hebben van zijn eindschot. Hij viel in de eerste race even terug naar de vierde plaats, maar wist een plek op te schuiven door de Duitser Markus Reitenberger in te halen. Bautista en de Brit Jonathan Rea bleven buiten zijn bereik.

In de tweede race zag hij in de beginfase enkele concurrenten voorbij komen, maar geleidelijk aan rukte hij op naar voren. Hij leek te berusten in weer de derde plek, maar in de slotronden ging hij op jacht naar Rea en twee ronden voor het einde ging hij de regerend kampioen voorbij.