Zilver voor Thorsdottir op EK vloer

Turnster Eythora Thorsdottir heeft bij de EK in de Poolse stad Szczecin zilver veroverd op vloer. De 20-jarige Rotterdamse met IJslandse roots kwam in de finale tot een score van 13,666. Alleen Mélanie de Jesus dos Santos scoorde hoger (13,833).

De 19-jarige Française was vorig jaar bij de EK in Glasgow ook al de beste op vloer. Thorsdottir had zich als vierde geplaatst voor de finale, met een score van 13,300. De Rotterdamse veroverde twee jaar geleden bij de EK in de Roemeense stad Cluj brons op vloer en daarnaast zilver op balk. Vanwege twee breuken in haar linkerhand miste ze vorig jaar de EK en ook de WK in Doha.

In Szczecin vierde Thorsdottir haar rentree met twee finaleplaatsen. Ze eindigde als elfde in de meerkampfinale, na een moeizame start op brug en balk. Op de meerkamp ging het goud ook al naar De Jesus dos Santos, geboren op het Franse eiland Martinique.

Thorsdottir opende zondag de finale op vloer. Op de klanken van de fadomuziek van de Portugese zangeres Dulce Pontes liet ze een vrijwel foutloze oefening zien, met elegante bewegingen en vol expressie op haar gezicht. Thorsdottir, die ook een musicalcarrière ambieert, zag titelverdedigster De Jesus dos Santos direct daarna een nog hogere score neerzetten.