Extra Sportclub Rijnmond: Uitgebreide terugblik op korfbalfinale PKC-Fortuna (19-21)

In een extra uitzending van Sportclub Rijnmond blikken we zondag uitgebreid terug op die finale in Amsterdam. We zien een uitgebreide samenvatting van de wedstrijd, met het commentaar van Frank Stout. We zien en horen uiteraard ook interviews van laatstgenoemde met spelers en de trainer van PKC.

De uitzending van Sportclub Rijnmond rondom de korfbalfinale begint om 17.30 uur en wordt daarna ieder uur herhaalt. De uitzending is hierboven ook volledig te bekijken.