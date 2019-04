Inspiratieloos Sparta in eigen huis met ruime cijfers onderuit tegen TOP Oss (1-4)

Abdou Harroui in duel met Bryan Smeets van TOP Oss. (VK Sportphoto - Mischa Keemink)

Sparta heeft zondagmiddag een pijnlijke nederlaag geleden op het eigen Kasteel. Mede door twee doelpunten van oud-Spartaan Huseyin Dogan won TOP Oss met 1-4. Sparta was vroeg in de eerste helft nog op voorsprong gekomen via Deroy Duarte.