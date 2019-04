Tweehonderd Rotterdammers bij mars door Zuid voor hoger minimumloon

Ongeveer tweehonderd Rotterdammers hebben zich zondagmiddag verzameld op het Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid. Het doel van de bijeenkomst was een mars voor eerlijkere verdeling van welvaart; met name een hoger minimumloon. De mars is de aftrap van een landelijke campagne.

Volgens vakbond FNV zijn de steeds hogere winsten van grote bedrijven vooral voordelig voor aandeelhouders. Veel werknemers zien weinig van die hogere winsten terug, of gaan er financieel zelfs op achteruit. Nu is dat voor iemand van 22 jaar of ouder, bij een full-time werkweek van 38 uur, 9,82 euro per uur. De FNV wil dat dit bedrag met 4,18 euro naar veertien euro per uur stijgt.

Als symbool van die eis werd op 14 april het meters hoge houten getal 14 omhooggetild. De mars liep van het Afrikaanderplein naar Katendrecht, omdat daar het duurste huis van Nederland wordt gebouwd.

FNV is tevreden over de mars. "Een hele mooie start", zegt Anne Leenen van FNV. "We hebben voor Rotterdam-Zuid als startpunt gekozen omdat daar veel mensen zitten die van een minimumloon moeten rondkomen. Er wonen ook ouderen met een AOW, of mensen met een uitkering. Dat is precies de doelgroep."

Het is volgens FNV een lastig onderwerp om mensen voor op de been te brengen. Meestal zijn de vakbonden actief binnen sectoren, en proberen ze mensen op de werkvloer te ondersteunen. Deze campagne is landelijk en niet gericht op een specifieke sector, maar voor een socialer Nederland.

Hoewel FNV de aanjager is -en bij woningen aanbelde om met bewoners te spreken- komen de acties ook vanuit de mensen zelf. Er worden bijeenkomsten georganiseerd in bijvoorbeeld buurthuizen. Afgelopen donderdag was RTV Rijnmond bij zo'n bijeenkomst:

In Rotterdam leeft ongeveer 15 procent van de huishoudens in armoede. Eén op de vier Rotterdamse kinderen groeit in armoede op.