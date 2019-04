Fraser zelfkritisch na 'off-day' Sparta: 'Al mijn keuzes pakken niet goed uit'

Na de ruime thuisnederlaag tegen TOP Oss (1-4) was Sparta-trainer Henk Fraser niet alleen kritisch naar zijn spelers, maar kijkt hij ook in de spiegel. 'Ik moet eerlijk tegenover mezelf zijn, al mijn keuzes pakken niet goed uit', vertelt Fraser.

"Dan kan je met recht spreken over collectief falen", gaat de trainer van Sparta verder. "Datgene wat we getraind hadden kwam er in het eerste kwartier uit, maar toen Rayhi eruit moest zakte het in elkaar. We hadden met zijn allen een off-day."

Wissel Duplan

Edouard Duplan, die na twintig minuten spelen in het veld was gekomen voor de geblesseerde Mohamed Rayhi, werd ruim twintig minuten voor tijd weer naar de kant gehaald door Fraser. De ervaren Fransman was 'not amused' en verliet na de wedstrijd snel het stadion.

"Ervaring interesseert me niet zoveel", vertelt Fraser over de wissel. "Als je niet organiseert en niet coacht stelt ervaring voor mij geen reet voor. Ik heb lang gewacht omdat ik wel respect heb voor de mens Duplan, maar ik moest deze keuze maken."

Bekijk hierboven het gehele interview met Sparta-trainer Henk Fraser.