Baijens scoort maar kan nederlaag Oranje-handballers niet voorkomen

Dani Baijens eerder dit jaar in actie tegen Brazilië. (Foto: EPA - Haakon Mosvold Larsen)

De Nederlandse handbalploeg heeft in Slovenië een duidelijke nederlaag geleden. Het werd 30-23 in Celje. Hierdoor moeten de handballers de resterende twee kwalificatieduels in ieder geval winnen, om nog zich eventueel nog te plaatsen voor het EK.