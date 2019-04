Deze Oostenrijkse projectdirecteur moet ervoor zorgen dat de Zalmhaventoren op tijd af is

"Eigenlijk is het hele project al een keer gebouwd", vertelt Schönherr lopend over het bouwterrein. Virtueel dan: in de computer is de hele bouw al uitgevoerd. Nu is precies duidelijk wat er allemaal op welk moment gebeurt en wat er nodig is om dat proces zo efficiënt en snel mogelijk te laten verlopen.

Start funderingswerkzaamheden

Bernd Schönherr is er met zijn team voor verantwoordelijk dat alle bouwfasen op tijd afgerond worden. Het indraaien van de funderingspalen is klaar, nu start het werken aan de fundering. De bekisting en de betonbewapening worden aangebracht en later kan dan het beton worden gestort.

"Dit is zeker een hele belangrijke fase", legt Schönherr uit. "De funderingswerkzaamheden noemen we in de bouw de rodedraadwerkzaamheden. Als die niet op tijd klaar zijn, dan kunnen de volgende werkzaamheden ook niet verder."

Oostenrijk

De projectdirecteur komt van oorsprong uit Oostenrijk, uit Biberwier. Dat is een klein plaatsje bij Lermoos. Hij leerde daar zijn Nederlandse vrouw kennen tijdens het skiën. Meer dan 20 jaar geleden is hij voor de liefde naar Nederland gekomen. Het zou voor een paar jaar zijn, maar dat werd langer.

Feyenoord

De eerste keer dat hij naar Rotterdam kwam, kan hij zich nog goed herinneren. "De schepen, de haven, de geur ervan. Rotterdam is een prachtige stad." Ook werd hij verliefd op Feyenoord. Een van de trainers was ook Oostenrijks. "Helaas moet ik niet te vaak naar een wedstrijd gaan. Iedere keer als ik er ben, gaat het even iets minder. Maar het vertrouwen is er", zegt Schönherr.

Tot slot de vraag of je als Feyenoordsupporter en projectdirecteur in de bouw niet het liefste ook zou willen werken bij de bouw van het nieuwe stadion van Feyenoord? Schönherr reageert voorzichtig: "Het is de vraag of wij dat als BAM mogen bouwen. Ik denk wel dat iedereen in Nederland de nieuwe Kuip op zijn cv zou willen hebben staan. Maar dat ligt niet aan mij. Eerst de Zalmhaventoren afmaken, dan kijken we verder."