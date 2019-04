Wereldrecord bloedgroep bepalen op game-event in Ahoy

Met 750 vingerprikken heeft Sanquin zondag in Rotterdam een wereldrecord bloedgroep bepalen gevestigd. Er stonden lange rijen voor de veertien meter lange prikbus van de bloedbank bij Ahoy. Daar werden zaterdag en zondag de Europese finales van het computerspel League of Legends gespeeld, voor het oog van zo'n 15 duizend fans. 750 gamers en game-fans lieten tussendoor in de bus hun bloedgroep bepalen met een vingerprik. Het vorige wereldrecord was 500.

De bloedbank hoopt een deel van de geprikte bezoekers over te kunnen halen om bloeddonor te worden. Daarom werkte Sanquin samen met Riot Games, de uitgever van het spel League of Legends. "70 procent van de aanmeldingen die we binnenkrijgen zijn vrouwen. We willen meer mannen en daarom doen we dat bij zo'n event, waarbij 80 procent van de deelnemers man is", vertelt Khadija Kerissi van Sanquin.

Opvallend genoeg was de eerste die zondag de bus van Sanquin binnenstapte een vrouw:



First blood

Bezoekers van het game-event in Ahoy kregen na de vingerprik te horen welke bloedgroep ze hadden. Om het registreren makkelijk te maken, is er een speciale actie-pagina gemaakt voor de gamers: www.myfirstblood.nl . Na de registratie kunnen League of Legends-fans een afspraak maken om hun bloed te laten testen. Vorig jaar leverde een soortgelijke campagne onder spelers van League of Legends een paar honderden nieuwe bloeddonors op.

Niet voor iedereen is het even makkelijk om bloeddonor te worden, vertelt een jongen in de stoel van de bus die graag zijn bloed zou doneren. "Ik ben homoseksueel, dus dat ligt wel gevoelig in Nederland. Ik moet een jaar geen (seksueel) contact hebben met iemand anders." Dat heeft te maken met het risico op een besmetting met hiv bij homo's.

Versoepelen

"Het het heeft niks met homofobie te maken", legt een van de medewerkers uit, "maar met wisselende seksuele contacten." Sanquin heeft eerder dit jaar al gezegd die regel te willen versoepelen naar vier maanden in plaats van twaalf.

"Ik snap de keuze, maar ik vind dat een non-argument, want hetero's hebben ook veel wisselende contacten", zegt de jongen. "Vroeger waren er best veel uitbraken van onder meer hiv, maar daar zijn best wel veel voorzorgsmaatregelen tegen geweest. Ik begrijp de voorzichtigheid, maar het argument: veel wisselende contacten, ik denk dat dat in vergelijking met hetero's wel gelijk ligt."

340 duizend bloeddonoren helpen via Sanquin al mee om soms levensreddende bloedtransfusies mogelijk te maken. Toch blijft de bloedbank altijd op zoek naar nieuwe donoren, om nooit een tekort aan bloed te hebben. Door aanwezig te zijn op dit evenement hoopt Sanquin ook een jongere generatie te werven.