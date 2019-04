Spanning loopt op bij Shell Pernis

De acties bij Shell Pernis hebben steeds meer gevolgen voor het proces op de raffinaderij. Inmiddels liggen een paar installaties stil en bij andere onderdelen is de productie gehalveerd. Dat bevestigen de vakbonden.

Als de langzaamaanwerkzaamheden doorgaan, dreigt de productie in Pernis stil te komen vallen.

Het personeel bij Shell Pernis voert actie voor onder meer betere arbeidsvoorwaarden en ouderenregeling. Het bedrijf kort het salaris van het personeel dat meedoet met veertig procent. Dat wordt voor leden door FNV en CNV aangevuld.



Maandagmorgen is er om 11:00 uur nieuw overleg. Dan moet blijken of Shell bereid is om te praten.