Rotterdam Atletiek viert honderdste verjaardag

Het is een feestelijke dag voor Rotterdam Atletiek. De eerste club die onderdeel uitmaakt van de fusievereniging is precies honderd jaar geleden opgericht. Maandagavond wordt dat gevierd met een boekpresentatie over de Rotterdamse vereniging.

"Het is de geboortedag van onze oudste fusieclub, Door Oefening Snel (DOS)", legt schrijver Adri van den Berge uit. "Dat was een club waar voornamelijk langeafstandslopers lid van werden. Toen waren er veel cafélopen door de duivensport: de ring van de duif moest altijd naar een clublokaal (vaak een café) worden gebracht. Hoe eerder die loper daar was, des te beter was het voor het resultaat."

In 1967 fuseerde DOS met de Rotterdamse atletiekverenigingen Minerva en Sportclub Rotterdam. "Het kader was schaars, men zocht wat meer samenwerking. Ze wilden atletiek in Rotterdam op de kaart zetten."

Archieven

Van den Berge dook voor zijn boek in de archieven van de clubs. Het hielp dat hij dertig jaar geleden al een eerste exemplaar had geschreven over de geschiedenis van Rotterdam Atletiek. "Je hoort verhalen van mensen, je bekijkt tijdschriften, kranten, clubbladen: zo kom je steeds meer te weten. Maar na meer onderzoek wordt het boek ook steeds dikker."

Ook de periode 1940-1945 komt aan bod in het boek. "In 1941 werden de clubbladen verboden door de Duitsers en kwamen er strengere regels. Wedstrijden waren op een gegeven moment uit den boze. Direct na de oorlog begonnen de clubs alweer met het organiseren van wedstrijden."

De vereniging heeft in al die jaren verschillende bekende sporters voortgebracht. "Tegenwoordig is Churandy Martina onze grote man", zegt Van den Berge. Maar in het verleden hebben we ook genoten van de prestaties van paralympiër Willem Noorduin, tienkamper Eduard Noorlander en meervoudig Europees- en wereldkampioene Nelli Cooman. "Zij komt vanavond ook naar de boekpresentatie."

Het feest voor de vereniging houdt niet op na vanavond. Zo is er 22 juni een reünie, is er op 13 juli een jubileumwedstrijd en wordt in oktober een feestavond in het Oude Luxor gehouden.