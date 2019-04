Rob Jacobs te gast in FC Rijnmond

Rob Jacobs in FCR

Rob Jacobs is maandagmiddag te gast in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. Met de oud-trainer blikken presentator Bart Nolles, analyticus Emile Schelvis en Dennis van Eersel terug op het afgelopen voetbalweekend.

Zo won Feyenoord in de eigen Kuip met 2-1 van Heracles Almelo en deed het goede zaken in de strijd om de derde plek. Excelsior ging onder de nieuwe trainer Ricardo Moniz met 6-2 onderuit. Denkt Jacobs dat zijn oude club in de eredivisie blijft?

Uiteraard is er ook aandacht voor de zeperd van Sparta tegen Top Oss (1-4) en het 1-1 gelijkspel van FC Dordrecht tegen MVV.

FC Rijnmond begint om 17:20 uur en wordt ieder uur herhaald.