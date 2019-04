Kickbokskampioen Amira (9): 'Ik trainde soms wel twee of drie keer per dag'

Amira nam in Parijs de wereldtitel in ontvangst

Ze is pas negen jaar oud, maar verslaat nu al de een na de ander in haar gewichtsklasse. Amira Tahri uit Rotterdam werd zaterdagavond voor de derde keer op rij wereldkampioen kickboksen. "Ik train veel en wordt daardoor steeds beter", verklaart ze haar prestatie.

Amira blikt maandagochtend, vlak voor ze naar school moet, terug op haar wedstrijd van afgelopen weekend. In Parijs nam ze het in de gewichtsklasse tot 27 kilogram op tegen de Franse kampioene Eline l'Herbier. "De eerste ronde ging niet zo goed, maar de tweede ronde wel. Ik kon meer doen dan de tegenstander."

De Rotterdamse heeft de afgelopen tijd veel getraind. "Ik ging elke dag naar kickboksen, soms trainde ik wel twee of drie keer per dag." Haar avonturen van afgelopen weekend zijn gevolgd door maar liefst twee cameraploegen; één uit Marokko en één van Videoland. "Ze waren de hele tijd bij me."

Anders dan anders

Vader Younes Tahri, voormalig kickbokser, is trots op zijn dochter. "Ze begon iets minder, maar kwam toch goed terug", vertelt hij. "Natuurlijk was er veel druk, want die camera's zijn er al sinds vrijdag bij. Ze heeft ook nog nooit op zo'n groot evenement gestaan met zevenduizend man. Het was anders dan anders."

Naast het harde trainen, is Amira volgens haar vader ook goed vanwege haar snelheid en explosiviteit. "En ze is intelligent met vechten, ze zoekt de gaten op." Als vader speelt hij vooral mentaal een rol. "Ik geef haar tips, maar ik laat het ook gauw weer aan de trainer over. Op de dag van de wedstrijd zeg ik bijvoorbeeld niets meer."

Amira wordt bijna 10. Dan mag ze ook in Nederland meedoen aan kickbokswedstrijden. Ze heeft er zin in. "Ze kan nu lekker genieten van de winst en dan weer focussen op school", zegt haar vader. "Dat is het belangrijkste wat er is."