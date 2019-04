Rotterdamse terreurverdachte krijgt in hoger beroep twee keer zo zware straf

Jaouad A. had een Kalasjnikov, munitie en een vlag van IS in bezit

Een 33-jarige Rotterdammer is in hoger beroep schuldig bevonden aan de voorbereiding van een terroristische aanslag. Het gerechtshof in Den Haag heeft hem hiervoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar. De man had in eerste instantie vier jaar cel gekregen.

Bij een inval in het huis van Jaouad A. in de Van Speykstraat vond de politie eind 2016 onder meer een Kalasjnikov, munitie, illegaal vuurwerk en een schilderij met een vlag van IS. Op internet was hij op zoek geweest naar beelden van onthoofdingen en instructies voor het maken van een staafbom en een bomgordel. Hij zou ook geheime Facebookgroepen hebben bezocht waarin propaganda voor IS werd gedeeld.

Uit geheime opnames van de AIVD zou aan het licht zijn gekomen dat A. van plan was een aanslag op het Turkse consulaat in Rotterdam te plegen.

Het Haagse gerechtshof heeft A. in het bijzonder aangerekend dat hij ook ter zitting geen afstand heeft willen nemen van het gedachtegoed en de handelwijze van IS. Ook is zwaarder getild aan de beveiliging van de samenleving, met name vanwege het gevaar voor herhaling.