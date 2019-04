Verdachten moord op Jaïr Wessels toch samen berecht

De drie mannen die worden verdacht van de moord op Jaïr Wessels staan op 10 mei alsnog samen met twee kopstukken van motorclub Caloh Wagoh voor de rechtbank op Schiphol. Dat bleek maandag tijdens een tussentijdse zitting in de strafzaak tegen Rotterdammer Howard K. en de als kroongetuige naar voren gestapte Schiedammer Tony de G.

Wessels werd in juli 2017 doodgeschoten bij station Breukelen. De G. en K. zouden de moord hebben gepleegd, Patrick S. - eerder al vrijgelaten uit voorarrest - zou de liquidatie hebben voorbereid. De later opgepakte Caloh Wagoh-kopstuken Greg R. en Delano 'Keylow' R. worden gezien als opdrachtgevers.

Justitie wilde de moord op Wessels aanvankelijk onderbrengen in het bij de rechtbank Den Haag lopende onderzoek naar de beide kopstukken van Caloh Wagoh, om zo geen aparte strafzaken over dezelfde moord te hoeven voeren. Toen bleek dat dit wettelijk niet kon, is besloten het Haagse onderzoek bij de zaak-Wessels te voegen.

Van Tony de G. werd eind november bekend dat hij in ruil voor een kroongetuigendeal uit de school was geklapt bij justitie. Dat gebeurde slechts dagen voordat de rechtbank de moord inhoudelijk zou behandelen. Hij zou de kopstukken van Caloh Wagoh hebben genoemd als opdrachtgevers en heeft het Openbaar Ministerie (OM) inmiddels informatie verschaft over tenminste twee liquidaties.

In de zaak-Wessels heeft De G. zijn eigen rol bekend en Howard K. aangewezen als schutter. De aanklager noemde zijn verklaringen maandag stevig en stelde dat K. "daar tot nu toe niets tegenover zet". Hij zei te verwachten dat de eerste verklaringen van de kroongetuige over de moord op Wessels "in de komende weken" beschikbaar komen voor de rechtbank en de andere verdachten.