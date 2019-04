Jonge Rijnmonders in finale van De Kunstbende

DJ Thijs Buizert is een van de finalisten uit het Rijnmondgebied

Dj Thijs Buizert uit Hellevoetsluis, filmmaakster Lina uit Nieuwe-Tonge en muzikant Doublle uit Spijkenisse hebben zich geplaatst voor de finale van De Kunstbende. De drie wonnen de voorronde in Zuid-Holland in hun eigen categorie. De Kunstbende is een wedstrijd voor jonge kunstenaars in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar.

De landelijke finale is op 29 juni in de Westergasfabriek in Amsterdam. De Zuid-Hollandse winnaars nemen het dan op tegen winnaars uit andere provincies. Er wordt gestreden op onderdelen als theater, fashion, dans, muziek en film.

De afzonderlijke winnaars zullen te zien zijn op festivals in Zuid-Holland, zoals Parkpop in Den Haag en Bevrijdingsfestival Zuid-Holland in Rotterdam.

De Dordtse zanger Nielson deed in 2008 mee aan De Kunstbende en won toen de voorronde van Zuid-Holland.