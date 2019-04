Bonden over acties bij Shell Pernis: 'Wij blijven net zo lang actievoeren tot het goede bod er wél is'

FNV en CNV zijn niet van plan de acties bij Shell Pernis af te breken, zolang er nog geen goed cao-bod is. Dat zegt Egbert Schellenberg van FNV, de bond die optrekt met CNV. Bij Shell Moerdijk dreigt een onderhoudsstop niet uitgevoerd te worden nu er nog geen overeenstemming bereikt is.

Sinds vorige week maandag is de zogenoemde 'doorzet' bij Shell Pernis teruggebracht naar 65 procent. "Dan wordt er al behoorlijk wat verlies geleden", legt Schellenberg uit. "Maar vooral het niet doorgaan van die grote onderhoudsstop in Moerdijk gaat tegen de honderden miljoenen lopen als er geen oplossing komt."

De werknemers willen een betere cao en een betere ouderenregeling. De bonden hebben aangegeven een loonsverhoging van vijf procent te willen, maar Shell komt niet verder dan 2,5 procent. "Wij blijven net zo lang actievoeren tot het goede bod er wél is."

De acties duren nu al een week, maar ook deze week worden ze voortgezet. "We hebben dinsdagmiddag weer een actiecomité, dan bespreken we met elkaar wat we doen en welke acties we inzetten. Wat is verantwoord, wat is veilig?"

Werkend staken

De kans dat de hele fabriek van Shell in Pernis wordt stilgelegd, is nihil. "De veiligheidsrisico's zijn dan te groot. Het is eigenlijk 'werkend staken': je bent aan het werk en probeert zo goed mogelijk de fabriek te opereren, tegen een zo laag mogelijke doorzet. En dan hopen we dat ze over de brug komen."

Voorlopig lijkt dat voor Shell niet te gaan gebeuren. "We vinden ons eindbod van 2,5 procent nog steeds erg goed", zegt Jos van Winsen, general manager van Shell Pernis.

Beide partijen zitten alleen om tafel om te voorkomen dat door de acties grote problemen ontstaan. Dat is het zogeheten technisch overleg. Van Winsen bemoeit zich niet met de onderhandelingen. "Daar moet het onderhandelingsteam over beslissen. Er staken nu een paar honderd mensen, die zitten wel aan de knoppen," besluit Van Winsen.