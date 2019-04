Dordrecht telt af naar The Passion

In en om het Maartensgat in Dordrecht wordt sinds vorige week keihard gewerkt om de live-uitzending van The Passion mogelijk te maken.

Het televisiespektakel over het lijden en de dood van Jezus Christus trekt jaarlijks zo'n 3,5 miljoen kijkers. Dordrecht hoopt met mooie plaatjes méér toeristen te trekken.

"Ik heb nog geen onvertogen woord gehoord", zegt gemeentelijk projectleider Rick Naaktgeboren, "terwijl er voor het evenement en de veiligheid diverse maatregelen nodig zijn."

Wie precies wil weten hoe het zit met parkeerverboden, afsluiting van straten, omleidingen en ander ongemak, kan voor informatie terecht op de website van de gemeente Dordrecht.

Havenmeester Rob van de Koppel van watersportvereniging Maartensgat beleeft relaxte weken, nu alle boten voor de The Passion uit 'zijn' haven zijn weggehaald.

"De omvang van The Passion verrast me wel, ik had me niet gerealiseerd dat het zó groot zou zijn", zegt hij. Op het terras van de watersportclub zit hij donderdagavond eerste rang.

Rond het Maartensgat is ruimte voor 12 duizend toeschouwers, waarvan 3500 tot 4000 op drijvende pontons. "De rest komt in vakken rondom de haven", weet Peter de Vet van de gemeente.

"Bovendien fungeert het Scheffersplein als overloopplein", zegt Naaktgeboren. "Ook daar is plaats voor zo'n 3500 mensen en heeft de horeca voor een speciaal programma gezorgd."

De jaarlijkse muzikale paasvertelling is komende donderdag live bij de EO en KRO-NCRV vanaf 20:30 uur te zien op NPO 1 en te horen op NPO Radio 2. RTV Rijnmond doet online verslag.