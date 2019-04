Harcksen gooit perfect game: 'Het echte besef is er nog niet'

Harcksen liet tegen Twins negen innings lang niemand toe op de honken en gooide daarmee een zogenaamde 'perfect game.' In het hele duel kreeg hij het minimale aantal van 27 slagmensen tegenover zich, waarvan hij er tien met drie slag naar de kant stuurde.

De overige 17 gingen 'uit' met behulp van de Neptunus-defensie. ''Het merendeel dus. Het is ook een teamprestatie. Als zij er niet stonden, dan had ik nooit een perfect game gegooid. Alles klopte. Echt respect voor het team'', aldus Harcksen.

''Voor mijn gevoel was ik best wel relax, maar ik weet sowieso dat ik dat niet was. Je wilt hem gewoon heel graag hebben. Als je de laatste bal gooit, gaat er zo veel door je heen. Ik heb nog niet het echte besef van wat er precies gebeurd is.''

De honkballer zag een avontuur in Amerika op niets uitlopen, maar heeft nog altijd de droom om daar ooit te slagen. Een perfect game zal daar eventueel bij helpen. ''Dit was maar één wedstrijd. Ik moet dit niveau heel het seizoen vasthouden, dan denk ik het wel. Die droom zit natuurlijk wel in mijn hoofd.''

