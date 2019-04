Politie vermoedt brandstichting Hilledijk

De Rotterdamse politie is met twintig rechercheurs een groot onderzoek gestart naar de fatale woningbrand aan de Hilledijk, waarbij zaterdag een 27-jarige Rotterdammer om het leven kwam. De brand is vermoedelijk aangestoken.

Het vuur ontstond zaterdag rond 14:00 uur en verspreidde zich over de drie verdiepingen van het pand. Het slachtoffer sprong uit het raam van de tweede verdieping, werd nog gereanimeerd maar overleed later aan zijn wonden van de brand en de sprong in het ziekenhuis.



Op het moment dat het slachtoffer sprong, was er niemand anders in het pand.

Uit de eerste resultaten van het politieonderzoek blijkt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting op de eerste etage. Die was bewoond, maar tijdens de brand was er niemand thuis. De politie heeft buurtonderzoek gedaan, met veel getuigen gesproken en kijkt naar bruikbare camerabeelden in de omgeving.