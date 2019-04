De politie heeft in Breda per toeval twee gestolen opleggers met lading teruggevonden. De trailers werden maandag ontdekt omdat ze op een ongebruikelijke plek stonden.

Een ervan was gejat in Rotterdam. De trailer zat vol met dure autobanden en was inmiddels voorzien van valse kentekens. De andere vrachtwagen had een lading accu's ter waarde van 150 duizend euro en was gestolen in Antwerpen.