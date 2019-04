Werknemers sleepbedrijf leggen opnieuw werk neer om betalingsachterstand

In plaats van het slepen van scheepvaartverkeer van en naar Amsterdam, maken de Svitzer-werknemers de omgeving van De Buitenhuizerpont in het Noordzeekanaal vrij van zwerfafval. De meeste problemen zullen er zijn tussen IJmuiden en Amsterdam, waar het bedrijf vooral actief is. Maar ook in Rotterdam is de werkonderbreking te voelen, daar vaart ook een boot van Svitzer.

De bonden eisen een betere cao en uitbetaling van uren die zijn overgewerkt. In 2013 kwam Svitzer financieel in zwaar weer terecht. Werknemers maakten gemiddeld 8,5 uur per week meer dan dat ze werden betaald. Werknemers van Svitzer willen duidelijke afspraken over het dichten van die betalingsachterstand.