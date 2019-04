Rijnmond in 5 minuten: maandag 15 april

Het nieuws van deze maandag komt uit de Rotterdamse haven. Zo is de spanning bij Shell Pernis gestegen, omdat door acties van het personeel een paar installaties is stilgelegd en de productie is gehalveerd. Een deel van het personeel bij Shell Pernis voert actie voor onder meer betere arbeidsvoorwaarden en ouderenregeling. Ook is er aandacht voor een plan van de Rotterdamse haven, die de grootste groene waterstoffabriek wil bouwen.

Naast al het havennieuws, besteedt Kijk op Rijnmond ook aandacht aan een nieuwe wespensoort in Rotterdam. Verder gaan we langs in de duurste en goedkoopste straat van Rotterdam.