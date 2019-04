Toon van Helfteren nieuwe coach Feyenoord Basketball

Toon van Helfteren is de nieuwe coach van Feyenoord Basketball. Vanaf augustus neemt hij het stokje over van de vertrokken Richard den Os. Hij tekent in Rotterdam-Zuid voor twee jaar, met een optie voor nog een jaar.

Van Helfteren was tot en met eind maart bondscoach van het nationale mannen basketbalteam van Nederland. Vanaf 2013 was hij in die rol actief.

Zelf speelde hij in totaal 207 interlands voor Nederland en kwam hij uit voor Punch uit Leiden.

Als coach was hij al actief bij Den Bosch, Werkendam, Amsterdam en Leiden. Ook was hij bij Rotterdam ook al eerder actief als eindverantwoordelijke: dat was in het seizoen 2007-2008.

Op de website van Feyenoord spreekt Van Helfteren meteen ambititie uit. "De huidige plaats op de ranglijst is een uitzondering. Ik wil me in het eerste jaar gaan mengen in de strijd om de vijfde plaats, maar daarna moet de top vier in beeld komen."