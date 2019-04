OM stopt onderzoek naar fraude bij abortuskliniek

Justitie heeft geen bewijs gevonden dat de voormalig abortusklinieken van CASA hebben gefraudeerd. De verdenking was dat ze jarenlang teveel hadden gedeclareerd, doordat ze deden alsof de zorg was verleend door een dure specialist, terwijl dat niet zo was.

Maar het Openbaar Ministerie zegt nu dat het Rijk geen duidelijke regels stelde. Justitie gaat dan ook geen geld terugvorderen van de klinieken. Twee jaar geleden gingen de klinieken van CASA failliet. Daaronder was ook een vestiging in Rotterdam-Zuid. De kliniek aan de Strevelsweg ging een maand later over in de handen van Gynaikon.