De verzameldrift van vinyljunkies in documentaire op TV Rijnmond

In de Rotterdamse platenzaak Demonfuzz Records proberen zij hun honger naar gematerialiseerde emoties, dromen en herinneringen te stillen. Hun verzameldrift biedt een escape uit de grauwe realiteit van het dagelijks bestaan.

Regisseur Elsbeth van Noppen kruipt in de hoofden van een aantal gedreven platenverzamelaars. Haar film brengt de gedachtewereld in beeld van onder meer 'Thrillerman'; een verzamelaar die na meer dan duizend exemplaren te hebben gekocht niét kan stoppen met het verzamelen van Michael Jacksons album Thriller. "Door al die Thrillerplaten te kopen, heb ik de geluksmomentjes van méér dan duizend voormalige eigenaren gered van de ondergang."

De documentaire ging 25 januari 2019 tijdens het International Film Festival Rotterdam in wereldpremière. Binnen Vinyljunkies komen de disciplines van documentairefilm en vj-kunst samen. Regisseur Elsbeth van Noppen is sinds twintig jaar als vaste videokunstenaar aan de nachtclub Now&Wow verbonden. De beeldtaal van deze nachtelijke activiteiten is in de vinyldocumentaire terug te zien.

Vinyljunkies, zondag 21 april om 17:00 uur op TV Rijnmond en Rijnmond.nl.