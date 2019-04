Bouwondernemer Daan van der Vorm (93) overleden

In zijn woonplaats Rotterdam is afgelopen vrijdag bouwondernemer Daan van der Vorm overleden. Dat heeft de VORM Holding maandag bekendgemaakt.

Van der Vorm (93) was vanaf 1952 directeur van de bouwfirma. In 2003 droeg hij het stokje over aan zoon Daan jr.

"Ik weet nog dat we bij de notaris kwamen", zei Van der Vorm daarover in een interview. "Ik heb gezegd: Daan, de zwik is van jou en ik kom maandagochtend een kop koffie drinken. En dat heb ik ook gedaan. Ik ben trots op wat ik heb neergezet. Daan is een goeie opvolger en doet het uitstekend. Hij heeft hele goeie mensen om zich heen. Mijn dochter heeft de andere helft gekregen."

Daan van der Vorm sr. koesterde speciale herinneringen aan de bouw van de waterwerken op Texel in de strenge winter van 1962/63, de 151 meter hoge toren voor Nationale Nederlanden in Rotterdam en Sportpaleis Ahoy.

De ondernemer werd geroemd om zijn vooruitstrevende visie op ondernemerschap en leiderschap. "Hij was betrokken, sociaal en hij gaf ruimte voor ontwikkeling", laat de VORM Holding weten. "Dit maakt dat vele mensen voor Daan van der Vorm sr. wilden werken. Zijn leiderschap en visie zijn van onschatbare waarde geweest."

De miljardairsfamilie Van der Vorm richtte in Rotterdam de Stichting De Verre Bergen op om zich in te zetten voor 'een beter Rotterdam'. Uit het fonds worden onder meer projecten gefinancierd voor kansarme inwoners van de stad. Ook kocht de stichting honderd huizen voor Syrische vluchtelingen.