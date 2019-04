Oppositie Rotterdam wil excuses vanwege sluiting school voor autistische kinderen

De communicatie van wethouders Kasmi (Onderwijs) en Bokhove (Jeugd) over de sluiting van Acato Rotterdam is ondermaats, vindt de voltallige oppositie van de Rotterdamse gemeenteraad. Acato is een kleinschalige en geborgen school voor kinderen met een autismespectrumstoornis. Zowel de schoolleiding, ouders van kinderen op de school als de gemeenteraad is slecht geïnformeerd, stelt raadslid Tanya Hoogwerf (Leefbaar).