Pleegouders gezocht: 'Giet ze vol met liefde en je krijgt liefde terug'

Er is dringend behoefte aan tientallen pleegouders die kinderen willen opvangen. De jeugd- en opvoedhulporganisatie Enver is op zoek naar nieuwe pleegouders voor kinderen van 0 tot 18 jaar in de regio’s Rotterdam Rijnmond, Midden-Holland en Zuid-Holland Zuid.

Voor Piet en Annemarie Schep uit Barendrecht is het pleegouderschap natuurlijk gegroeid. "De wens om voor anderen kinderen iets betekenen lag altijd wel op ons hart," vertelt Annemarie. "Dat hebben we beiden los van elkaar altijd gehad."

Toen hun eigen biologische kinderen ouder werden en het huis gingen, stond het echtpaar voor een keuze. Piet legt uit: "Als je ziet hoeveel kinderen het nodig hebben... en je hebt plek in huis en plek in ons hart, waarom zou je het dan niet doen?"

Al tien jaar vangen Piet en Annemarie kinderen die voor korte of langere tijd bij hen wonen. "Ons oudste pleegkind is 9 en is als crisisopvangkind bij ons gekomen en altijd gebleven. Zijn zusje, nu 8 jaar, kwam daar later bij. Daarna hebben vaker kortdurende opvang gedaan voor kleinere kinderen."

"Soms komen kinderen een poosje bij ons logeren en dan gaan ze weer naar hun moeder", vertelt de 8-jarige pleegdochter. "Dat vind ik wel leuk, want als het baby'tjes zijn, vind ik ze heel lief en schattig."

"Het kan soms best moeilijk zijn, je moet wel inlevend vermogen hebben", zegt Annemarie, terugkijkend op tien jaar zorg voor pleegkinderen. "Het zijn beschadigde kinderen", vult Piet aan. "Ze hebben soms als enig antwoord: boos worden. Eerst denk je dat je moet optreden. Nu, met meer ervaring, denk je: ik doe even niks, laat ze maar even. Daar leer je als ouder beter mee omgaan."

Piet en Annemarie hebben nooit spijt gehad van hun beslissing pleegouder te worden. "Eerlijk gezegd, het geeft zoveel meerwaarde aan je gezinsleven, voor een kind kan het zo cruciaal zijn", zegt Annemarie. "Vooral voor kleine kinderen zijn de eerste vier jaar zo belangrijk om structuur te geven en liefde", zegt Piet. "Giet ze vol met liefde en je krijgt liefde terug. Anders kan ik het niet zeggen."

Ouders die besluiten om pleegkinderen op te nemen, staan er niet alleen voor, zegt Sonja Schuurbiers, pleegzorgbegeleider van Enver. "Wij bieden hulp en een luisterend oor als het nodig is. Als je overweegt pleegouder te worden, gaan we heel graag in gesprek. Bijvoorbeeld over de verschillende vormen van pleegzorg."

Enver houdt woensdag 17 april in Bleiswijk een voorlichtingsbijeenkomst voor mensen die overwegen pleegouder te worden. Een ervaren pleegouder en een pleegzorgwerker vertellen tijdens de bijeenkomst waarom kinderen niet bij hun ouders kunnen wonen, wat het pleegouderschap inhoudt en hoe men pleegouder kan worden."