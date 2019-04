Hoeksche Huiskamer lichtpuntje in de strijd tegen eenzaamheid

In Puttershoek en Piershil kun je al iets langer terecht. In Westmaas sinds een week of drie: de Hoeksche Huiskamer, een initiatief tegen eenzaamheid onder ouderen. Als het aan Stichting Welzijn Hoeksche Waard ligt komt er in iedere dorpskern zo’n huiskamer.

Voor de 87-jarige Annie van der Ster is het bezoek aan de huiskamer vaste prik. Ze zit in een rolstoel en kwam er na het overlijden van haar man alleen voor te staan. “Ik voelde me ontzettend eenzaam in ons mooie huis.”

Bij de Hoeksche Huiskamer in Puttershoek is ze wekelijks het zonnetje in huis. “Ik heb echt vrienden gemaakt hier. We lachen ontzettend veel.”

Het idee is dat mensen zonder indicatie zo kunnen binnenlopen in de huiskamer voor een kop koffie en een praatje, een spelletje of een activiteit. “Het is heel laagdrempelig”, legt coördinator Marcella Boet uit. “De belangstelling is zo groot dat we hier naast de maandag ook al op donderdag open zijn.”

Voor de groep van ruim twintig ouderen staat deze keer een lezing van Jesse in ’t Veld op het programma, de molenaar van korenmolen De Lelie. De bezoekers hangen aan zijn lippen. “Heel interessant”, vindt Annie. “Maar ik hou ook heel erg van een potje sjoelen hoor!” Na de lezing lunchen de ouderen samen en komt inderdaad de sjoelbak nog even op tafel.

Schaamte

De Hoeksche Waard vergrijst en ook de groep ouderen die te maken heeft met eenzaamheid wordt groter. Geschat wordt dat dertig tot veertig procent van de ouderen zich eenzaam voelt. “Het is moeilijk om te zeggen om hoeveel mensen het gaat”, geeft Boet aan. “Je ziet toch ook dat niet iedereen durft aan te geven dat die eenzaamheid er is, dat ze zich ervoor schamen.”

Om ook in andere dorpen een Hoeksche Huiskamer te openen zijn wel veel meer vrijwilligers nodig. “Maar we hopen natuurlijk dat we de huiskamer straks in heel de Hoeksche Waard terugzien.”