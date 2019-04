Vervolg op De Marathon komt eraan

Het hoge woord is eruit. Er komt een nieuwe speelfilm van Marathon-makers Gerard Meuldijk en Martin van Waardenberg. En hoe moet dat vervolg gaan heten dan? "De voorlopige werktitel is Crème brûlée. Je weet wel, van dat verbrande toetje", vertel scenarioschrijver Gerard Meuldijk.

Waar de vorige film zich uitsluitend in Rotterdam afspeelde, is voor de nieuwe film voor een uitstapje gekozen. Sterker nog, er zal een kleine uitwijk naar Amsterdam gemaakt worden. "De film gaat natuurlijk wel over Rotterdammers, maar die komen op gegeven moment in aanraking met de hoofdstad."

De Rotterdammers, drie broers, komen namelijk in aanraking met het Amsterdamse criminele circuit. "Deze film is niet zoals De Marathon. Er zit zeker weten wel Rotterdamse humor in, maar het wordt hard!", aldus Meuldijk, terwijl hij dat laatste woord nog eens extra onderstreept. "Er gaan dooien vallen!"

Wie een rol in de film krijgen is nog niet helemaal duidelijk, al is het niet aan Meuldijk en collega-schrijver Martin van Waardenberg om de acteurs te kiezen. Dat is de taak van regisseur Diederick Koopal. Wel weet Meuldijk dat er zeker ruimte is voor Rotterdamse acteurs. "Maar het is niet zo dat we acteurs zullen afwijzen omdat ze niet uit 010 komen."

Lang wachten hoeven we overigens niet: de film 'Crème Brûlée' zou eind 2020 al in de bioscoop moeten komen. "Het wordt nog hard werken om dat in anderhalf jaar voor elkaar te krijgen", aldus Meuldijk. Het verhaal is in ieder geval al klaar.