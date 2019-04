"Ik denk dat geen enkele Parijzenaar wakker is geworden zonder eerst op tv of Twitter te kijken wat er nog van de Notre Dame overeind staat", zegt Wilfred de Bruijn, de Nederlander die al jarenlang in de Franse hoofdstad woont.

Vanuit zijn eigen appartement zag de in Bleskensgraaf geboren Parijzenaar maandagavond de grote rookpluimen boven de stad.



"De hemel werd grijs", laat hij dinsdagochtend op Radio Rijnmond weten. "Iedereen had natuurlijk de televisie aan en keek naar het Franse CNN. Tot ons afgrijzen zagen we de vlammenzee steeds groter worden. En toen kwam om 20:00 uur het moment dat de spits van bijna 93 meter hoog, omviel op het dak. Afschuwelijk."

"Als je vanmorgen de eerste beelden ziet van de binnenkant van het gebouw dan is het werkelijk angstaanjagend. Een gedeelte van de grote stenen gewelven is ingestort. Daar kwamen brandende balken door naar beneden. En dan hou je je hart vast voor de kunstschatten, de schilderijen en de beeldhouwwerken binnenin. Kortom: Parijs wordt wakker met een kater."

"Wat ik gisteravond een ontroerend beeld vond was dat van politieagenten die met man en macht stoelen, kandelaars, schilderijen uit het gebouw aan het redden waren. Die spullen zijn in het stadhuis geplaatst. Nu zijn de kerk en het stadhuis hier niet altijd goede vrienden, kun je zeggen. Maar in dit geval zag het er heel mooi uit."

"De Notre Dame is natuurlijk een kathedraal, een rooms-katholiek gebouw. Maar het was een gebouw voor alle Fransen. Niet alleen omdat het zo beroemd was. Het was ook het gebouw waar de klokkenluider op blije en verdrietige momenten van zich liet horen. Zoals na de terroristische aanslagen in 2015. Het is een gebouw dat in ieders collectieve geheugen zit. De Notre Dame, of je nou gelovig bent of niet, betekent iets."



"In Frankrijk zijn alle oude kerken bezit van de staat. Dus niet van de lokale parochie of de bisschop. Dat betekent dat de staat de verantwoordelijkheid heeft om voor de gebouwen te zorgen. Juist ook dus voor de Notre Dame. Want dat is toch wel de belangrijkste kerk van Frankrijk."

"De Fransen hebben helaas wat ervaring met het opbouwen van kathedralen. Zoals de kathedraal van Reims, die in de oorlog helemaal kapotgeschoten is door de Duitsers. Er is hier heel veel know how om de boel te herstellen. Maar dat kost ongelooflijk veel geld. En ongelooflijk veel tijd. De Franse president kwam maandagavond naar de plaats des onheils en riep onmiddellijk op tot een nationale inzamelingsactie."

Pasen

"Het is de week voor Pasen. Zonder nou al te godsdienstig te worden: dat is de week van de wederopstanding. Je ziet nu heel veel mensen bij elkaar komen om geld bijeen te brengen voor de herbouw. En dat verenigt bijna alle Fransen, van links tot rechts. En als dit land iets nodig heeft, is het wel een beetje eendracht. Wie weet rust er nog een beetje zegen op dit drama."