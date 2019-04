Befaamd orgel van de Notre Dame lijkt brand te hebben doorstaan

Door stof en roet is het orgel wel onbespeelbaar geworden, verklaarde de Franse onderhoudsmedewerker. Maar het is door geen druppel bluswater geraakt. Er zou ook niets gesmolten of verbrand zijn. Een kleiner orgel dat dagelijks werd bespeeld, is wel door bluswater aangetast.

Cavaillé-Coll

Volgens André de Jager stond in de Notre Dame niet zomaar een orgel. "Het was een Cavaillé-Coll, vernoemd naar de beroemde bouwer uit de negentiende eeuw. Origineel was het niet meer. Er is bijna elke 25 à 30 jaar wel iets aan verbeterd of toegevoegd. De laatste restauratie was een aantal jaar geleden."

De Jager denkt nog vaak aan het concert, dat hij zes jaar geleden in de Notre Dame mocht geven. "In mijn werkkamer heb ik er zelfs foto's van hangen. Het was echt een belevenis om daar te mogen spelen. Je zat met je rug naar het orgel toe en keek vanaf je plek het hele kerkgebouw in."

[https://www.rijnmond.nl/nieuws/105669/Organist-De-Jager-De-Notre-Dame-was-overweldigend]

Een van de beroemde organisten in de Notre Dame was Louis Vierne. De Jager: "Hij bespeelde het orgel van 1900 tot 1927 en is tijdens een concert in de kathedraal overleden."

Vierne ging ten onder aan een hartaanval na het spelen van Stèle piur un enfant défunt uit zijn Triptyque. Daarbij bleef zijn voet hangen op de E-toets.

De Jager: "Hij is mijn favoriete orgelcomponist. Ik ben mijn concert in 2013 dan ook met een stuk van Vierne begonnen."