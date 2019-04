Verzorger Fred Zwang vertrekt bij Feyenoord

Verzorger Fred Zwang vertrekt aan het einde van dit seizoen bij Feyenoord. Zwang was sinds het vertrek van Gerard Meijer de verzorger in De Kuip.

Reden voor het vertrek is de nieuwe baan van Zwang, die in een ziekenhuis gaat werken en daarmee de voetbalwereld achter zich laat. Zwang was in totaal tien jaar verzorger bij Feyenoord en was daarvoor actief in de jeugdopleiding. In 2009 volgde hij de iconische Gerard Meijer op, die ruim vijftig jaar de positie bekleedde.

Over de opvolging van Zwang is officieel nog niks bekend. Eén van de mogelijke kandidaten om Zwang op te volgen is Jasper van Kempen, momenteel fysiotherapeut in de jeugdopleiding van Feyenoord.