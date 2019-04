Peter Blangé nieuwe directeur Rotterdam Topsport: '

De 54-jarige Blangé won als volleyballer onder andere een gouden medaille op de Olympische Spelen van 1996 en was daarna jarenlang actief in verschillende functies in de sportwereld. Zo is hij zowel coach als commercieel directeur geweest van ORTEC Nesselande, bondscoach van het Nederlands team en toernooidirecteur van het EK Volleybal voor vrouwen in 2015.

Inwerken

Hoewel Blangé van oorsprong geen Rotterdammer is, komt hij wel flink in de buurt zo zegt hij zelf: "Je kan mij misschien wel een reserve-Rotterdammer noemen, omdat ik hier in de regio heb gespeeld en gecoacht. Daarnaast ging ik vroeger altijd al met de Feyenoord-trein richting de Kuip."

Over concrete ambities wil Blangé zich nog niet uitlaten: "Het is eerst tijd om ingewerkt te raken en daarnaast liggen er al wat dossiers die spelen. Daar moet alle tijd en aandacht aan gegeven worden maar het belangrijkste is de topsport en het imago van de stad."

