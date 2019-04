Informateur Wiegel maakt pas op de plaats bij vorming provinciebestuur

VVD-coryfee geeft partijen even zelf de ruimte (foto: ANP)

Informateur Hans Wiegel heeft laten weten dat hij even "een pas op de plaats" maakt als informateur in de provincie Zuid-Holland. De VVD-coryfee weet nog niet weet welke partijen het best een college kunnen gaan vormen. Forum voor Democratie, VVD en CDA gaan eerst zelf aan de slag om te kijken of ze kunnen samenwerken en of andere partijen zich daarbij kunnen aansluiten.

Forum voor Democratie won afgelopen maart de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland. In een klap kreeg de partij van Thierry Baudet elf zetels. De VVD werd tweede met tien zetels. Hans Wiegel ging na de verkiezingen als informateur aan de slag.

Na de eerste gesprekken concludeerde hij dat een college met in elk geval Forum voor Democratie en de VVD haalbaar zou moeten zijn, aangevuld met twee of drie middelgrote partijen met vier of vijf zetels.

Maar na drie weken, lijkt er weinig schot in de zaak te zitten. Van de middenpartijen is momenteel alleen het CDA bereid om aan te schuiven bij FvD en de VVD.

"Deze drie fracties hebben behoefte aan inhoudelijke verdieping op thema's om te kijken of hierbij aansluiting te vinden is bij andere fracties', staat in een verklaring van de provincie Zuid-Holland.

Hans Wiegel is positief over dit voorstel en zal de partijen hiervoor de ruimte geven. Hij blijft wel in beeld als informateur, verzekert een woordvoerder van de provincie.