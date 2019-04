Aanhoudingen voor groepsverkrachtingen minderjarigen in Rotterdam-West

De slachtoffers zijn tussen de 12 en 16 jaar oud en leerlingen van het Lentiz Life College, een vmbo/mbo-school op de grens van Rotterdam en Schiedam. Het misbruik speelde zich niet op school af, maar onder meer in kelders en schuren van woningen in Rotterdam-West. Enkele slachtoffers, die door de politie als 'kwetsbaar' worden omschreven, hebben soa's opgelopen door de onbeschermde seks.

In november werd een 14-jarig meisje uit Schiedam door drie jongens misbruikt in de Poolsestraat in Rotterdam. Ook zou zij enkele keren zijn verkracht in een kelder in een nabijgelegen straat. De verdachten zouden deel uit maken van de 'Franselaan-groep', vernoemd naar een straat in de wijk.

Bokelweg

Leden van deze groep jongens zijn al eerder in aanraking gekomen met justitie in verband met zedendelicten. Ze werden veroordeeld voor de gewelddadige verkrachting van een vrouw in 2016 op de Bokelweg in Schiedam. De jongens waren toen minderjarig. Volgens de politie lopen deze jongens nog vrij rond en zijn andere leden van de groep aangehouden.



Het onderzoek naar de groepsverkrachtingen verliep moeizaam, omdat de slachtoffers aanvankelijk hun verhaal niet bij de politie wilden doen. Volgens zeden-rechercheur Lincy Lansbergen van de Rotterdamse politie beseffen de slachtoffers niet altijd dat de daders strafbaar zijn. "Je hoeft nooit iets tegen je zin te doen. De meisjes realiseren zich niet dat ze dit niet hoeven te pikken."

Lansbergen hoopt dat na de aanhoudingen meer getuigen en slachtoffers zich melden. "We hebben veel geruchten gehoord. Dit is het topje van de ijsberg."

De politie deed in november ook al onderzoek naar zedenmisdrijven in de omgeving.