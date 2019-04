Hond Ziva helpt mee bij onderzoek naar groepsverkrachtingen in Rotterdam-West

Bij het onderzoek naar een serie groepsverkrachtingen in Rotterdam-West heeft de politie dinsdagochtend gebruik gemaakt van een zogeheten 'zedenhond'. Het gaat om Hollandse Herder Ziva, die gespecialiseerd in het vinden van spermasporen.

Bij de politie zijn al lang honden in dienst voor het detecteren van onder meer drugs, sigaretten en explosieven. De 'spermdog' is een tamelijk nieuw fenomeen.

Ziva was een van de eerste honden die voor het oplossen van zedenzaken werd ingezet. De proef was zo succesvol dat de politie besloot meer van dit soort 'medewerkers' op te leiden. In totaal zijn er nu vijf zedenhonden in Nederland.

Een zedenhond werkt nauwkeuriger dan de blauwe lamp waarmee van oudsher naar spermasporen werd gezocht. Zo'n lamp werkt alleen goed in het donker en laat niet alleen sperma, maar ook bloed en spuug oplichten. De hond kan wél specifiek sperma vinden, zelfs nog na een week.

Als de hond een spermaspoor te pakken heeft, gaat hij liggen. Met de neus wijst hij dan het spoor aan. Elke keer dat de hond dit goed doet, krijgt hij een beloning. Dat leidt ertoe dat de honden de geur graag willen vinden.

Voor de training van de honden krijgt de politie sperma aangeleverd via een groot Nederlands ziekenhuis. De donoren hebben daarvoor toestemming gegeven.

Dinsdagochtend hielp Ziva mee bij het onderzoek naar de serie groepsverkrachtingen in Rotterdam-West. Daarvoor zijn drie jongens aangehouden: twee 17-jarigen uit Rotterdam en een 14-jarige Schiedammer. Ze zouden leerlingen van het Lentiz Life College op de grens van Rotterdam en Schiedam in kelders en schuren hebben verkracht. De jongens maken deel uit van een grotere groep, waarvan nog niet alle verdachten zijn opgepakt.

Of Ziva dinsdagochtend spermasporen heeft gevonden, maakt de politie niet bekend. "Dit is een lopend onderzoek, dus daarover doen wij geen mededelingen."