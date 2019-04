Klap voor Goereese vissersvloot: verbod op pulsvissen in Europa komt er definitief

De vissers hebben de afgelopen jaren veel geld geïnvesteerd in de pulskortechniek. De netten zorgden voor een flinke besparing op het brandstofverbruik en is volgens de vissers ook minder schadelijk voor de bodem, omdat deze niet met zware kettingen wordt omgewoeld

Het Europees Parlement stemde met 571 voor, zestig tegen en twintig onthoudingen voor een groot pakket maatregelen in de visserij waarvan het pulsverbod onderdeel is. Onder meer Europarlementariër Peter van Dalen van de ChristenUnie probeerde nog met een motie voor elkaar te krijgen dat er een losse stemming over het pulsvissen plaats zou vinden, maar die kwam er niet.





Vooral de Fransen verzetten zich al lange tijd tegen de puls. Zij vissen nog op de traditionele manier en hebben sterk gelobbyd in Europa tegen deze techniek.

Verliezen

Voor de vissers die hun vergunning nog niet deze zomer kwijtraken gaat het verbod over twee jaar in. Terugschakelen naar de oude manier van vissen is voor velen geen optie, omdat de investering in de puls juist gedaan werd, omdat er grote verliezen werden gedraaid.

De klap na dit besluit is dan ook groot voor de visserijsector. "De sector wordt nu gestimuleerd om te innoveren en er is 15 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit een nationaal innovatiefonds, maar de oproep om te innoveren slaat stuk op het feit dat er gevraagd wordt om een oplossing voor een probleem dat al opgelost is," aldus de visserijorganisaties in een gezamenlijk persbericht.